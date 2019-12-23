Самые резонансные судебные дела Петербурга в 2019 году

Федеральное агентство новостей (ФАН) подводит судебные итоги в Петербурге. 2019 год стал временем громких расследований и скандальных судебных процессов: убийство студентки доцентом СПБГУ и смертельное ДТП из-за «веселящего газа» на Невском.

Вспомним самые резонансные и будоражащие судебные дела, которые слушались в судах Петербурга и Ленобласти в уходящем году.

Насыщенный конец года

Незадолго до Нового года завершилось рассмотрение одного из самых громких и масштабных по числу потерпевших дел последних лет. 10 декабря 2-й Западный окружной военный суд огласил приговор по делу о теракте в Петербургском метрополитене, который произошел 3 апреля 2017 года. Виновными были признаны все одиннадцать подсудимых. Один из них получил пожизненный срок. Остальные отправлены в колонии на девятнадцать и более лет.

По существу суд рассматривал дело девять месяцев. Все это время в зале заседания кипели страсти. В меньшей степени проявляли эмоции пострадавшие, чья жизнь разделилась на «до» и «после» трагедии. Зато поток экспрессии лился со скамьи подсудимых и от их родственников. Причем эмоциональные клятвы в невиновности в конечном итоге сменились проклятиями в адрес правоохранителей.

Также в конце года прогремела новость о доценте-расчленителе. Преподавателя СПБГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве своей сожительницы и бывшей студентки Анастасии Ещенко. Сообщается, что он расчленил ее, а части тела пытался утопить в реке Мойке. Сейчас в деле разбираются следователи. А пока Октябрьский районный суд Петербурга отправил историка на два месяца в СИЗО. Городской суд поддержал решение нижестоящей инстанции.

Господа присяжные «оправдатели»

Резонансное дело о расстреле автомобиля сотрудников ОМОН в Мурино рассматривал суд присяжных. Заседателям пришлось оценивать события трехлетней давности. Выяснилось, что сотрудники ОМОН занимались нелегальной инкассацией. Злоумышленники напали на автомобиль с деньгами, расстреляли людей в нем, а после совершили поджог. Трое обвиняемых были задержаны в апреле 2016 года. А в январе 2019 года присяжные неожиданно для многих оправдали подсудимых.

Казалось, «долгоиграющий» процесс подошел к концу. Однако после апелляции прокурора Верховный суд РФ усмотрел в действиях защиты процессуальные нарушения. В частности, адвокаты склоняли присяжных к негативной оценке сотрудников правоохранительных органов. Оправдательный приговор был отменен. В сентябре было объявлено, что Санкт-Петербургский городской суд отобрал новую коллегию присяжных для рассмотрения дела.

Дебоширы всех мастей

А вот обидчики бойцов ОМОН на стадионе «Газпром Арена» уже получили реальные сроки. Стычка фанатов и росгвардейцев произошла 3 августа, а 30 сентября в колонию-поселение на год отправили первого фигуранта дела. Еще один осужденный, который утверждал, что в зоне конфликта оказался «неожиданно для самого себя», получил 1 год и 8 месяцев лишения свободы. Третьему участнику Петроградский районный суд назначил условное наказание. Нескольким нарушителям пришлось заплатить штраф.

Другими, несовершеннолетними, любителями нарушить общественный порядок занимался Смольнинский районный суд. Последователи так называемой субкультуры АУЕ устроили потасовку в центре города летом 2018 года. Подростки избили отдыхающих в Таврическом саду и сломали нос прохожему. Для полноты картины они похитили из магазинов пару бутылок коньяка и зефирный торт. Весной этого года трое малолетних преступников были отправлены в воспитательные колонии.

Фигуранты другого дела о сломанном носе в центре города, правда, в Москве, за этот год успели и прописаться в колонии, и выйти оттуда по УДО. И хоть дело рассматривали не в Петербурге, «антигерой» (а для кого и «герой») событий Александр Кокорин хорошо известен в городе как игрок футбольного «Зенита». Нападающий отправился в колонию со своим товарищем по сборной России Павлом Мамаевым в мае. Сидеть в колонии долго не пришлось: уже в сентябре они вышли по УДО.

Безучастен к процессу

Новый срок получил криминальный авторитет постперестроечного времени Владимир Барсуков. На этот раз его признали виновным в организации преступного сообщества, которое занималось рейдерскими захватами. По совокупности приговоров так называемый «ночной губернатор» получил 24 года колонии, а после апелляции – 23,5 года. Это четвертый обвинительный приговор в отношении Барсукова за последние десять лет. Примечательно, что сам он особого интереса к процессу не проявлял, а во время заседаний разгадывал кроссворд.

ДТП «под шариками»

Куйбышевский районный суд Петербурга рассматривает дело Мурада Касымова, который обвиняется в наезде на пешеходов на Невском проспекте. Трагедия случилась в ночь на 24 февраля, в ДТП погибли двое. Подсудимый признался, что не контролировал себя в момент аварии. Все из-за того, что перед тем, как сесть за руль, в баре он «надышался шариками». Полгода обвиняемый провел в СИЗО, но после суд посчитал, что оснований для заключения под стражу не имеется.

«228» и ее вариации

Дела о незаконном обороте наркотиков рассматриваются в судах с завидным постоянством. Некоторые случаи запоминаются из-за их масштабности. Так, в мае Санкт-Петербургский городской суд огласил обвинительный приговор сразу 19 наркоторговцам. Запрещенные вещества распространялись по нескольким регионам России. По делу допросили 150 свидетелей. Уголовное производство включило в себя более 220 томов. Фигурантам вменили порядка 30 эпизодов, связанных с хранением и сбытом наркотиков. Сроки их наказания составили от 4 до 12 лет колонии.

Дела художественные

В то время как одни ввозят в Петербург наркотики, другие незаконно вывозят из города культурные ценности. В январе Московский районный суд вынес приговор двоим гражданам КНР за контрабанду картин. Ранее директор и сотрудник Хейлунцзянской академии художеств (г. Харбин) вывозили культурные ценности законно, но в мае 2018 года решили сыграть с русскими в русскую рулетку и спрятали в багаже четыре полотна. В числе изъятого были «Портрет женщины с гранатовым кулоном» Б. Иогансона и «Ленин на съезде комбедов» Ш. Фридмана. Злоумышленников отправили в колонию на два года.

Еще одно преступление было совершено не в Петербурге, но имеет непосредственное к нему отношение. Похититель полотна А. Куинджи «Ай-Петри. Крым» получил три года колонии строго режима. В январе в Москве он украл произведение, уехавшее на «гастроли» из Русского музея в Третьяковскую галерею.

Вспоминается также шумиха вокруг картины Карла Брюллова «Христос во гробе». Длится она почти два десятилетия. И хоть уголовное преследование коллекционеров Певзнеров прекращено, судьба самой картины до сих пор остается неопределенной. В сентябре суд Выборга исключил произведение из Музейного фонда, однако супруги Певзнеры так и не увидели своей картины: Верховный суд не нашел оснований считать их собственниками произведения.

Роды с последствиями

В начале года Петроградский районный суд в очередной раз рассматривал апелляционную жалобу по делу врачей, которые забыли пеленку в теле роженицы во время кесарева сечения. Дело длилось более трех лет. Обжалование обвинительного приговора мирового судьи — более полутора лет. В итоге врача освободили от наказания за истечением срока давности, а медсестру и вовсе оправдали с правом на реабилитацию.

Исчезнувшая

В октябре на всю страну прогремела новость о задержании кассира из Казани, которая десять лет назад бесследно исчезла с похищенными одиннадцатью миллионами рублей. Женщину обнаружили в Петербурге. На время расследования Куйбышевский районный суд отправил обвиняемую в СИЗО.

Взятка на стройплощадке

Не обошлось и без дел о коррупции. Махинации с бюджетными средствами усмотрели в действиях руководителя ФГУ «Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства», проще говоря, «Волго-Балта». Владимир Николаев отправится в колонию на пять лет за растрату почти 38 миллионов рублей. Обогатиться получилось за счет капитального ремонта судоходных трасс. Вместо того, чтобы работать с исполнителями работ напрямую, Николаев заключал договоры со сторонними фирмами, которые завышали цены, а после передавали свои обязательства по субподряду.

Бывший вице-губернатор Петербурга, имевший отношение к строительству «Газпром Арены», Марат Оганесян уже четвертый год содержится в СИЗО. Правоохранители никак не могут окончательно разобраться в истории с установкой видеотабло, и с 30 миллионами рублей, которые якобы присвоил экс-чиновник. Куйбышевский районный суд оставил фигуранта под стражей до 10 января 2020 года.

Продолжает находиться в СИЗО куратор строительства СИЗО «Кресты -2» Сергей Мойсеенко. Это могло бы стать анекдотом, если бы не размер взятки почти в 400 миллионов рублей, получение которой сейчас доказывает следствие. Более того, Верховный суд РФ отменил июньский оправдательный приговор Мойсеенко по делу об убийстве своего коллеги Николая Чернова. Тогда за невиновность заместителя начальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проголосовали присяжные.

Сложносочиненное дело «Метростроя»

В 178 миллионов рублей оценивается ущерб, который, по версии следствия, причинил ОАО «Метрострой» его генеральный директор Николай Александров и еще двое фигурантов дела. Предполагается, что обвиняемые заключили фиктивный договор на поставку щебня при строительстве новых станций фиолетовой ветки от «Международной». Все трое отправлены судом в СИЗО до 6 февраля.

В постоянные скандалы ввязывались и дочерние компании «Метростроя». Зачастую фирмы не торопились выплачивать зарплату своим работникам. Из последнего, в конце ноября мировой судья выдал приказы о взыскании с АО «Управление-15 Метрострой» более двух миллионов рублей долга перед сотрудниками. В целом задолженность составила несколько десятков миллионов рублей.

Не обошлось при строительстве подземки и без громких арбитражных процессов. Так, недавно иск к «Метрострою» подал ГУП «Петербургский метрополитен». Предприятие планирует взыскать более миллиона рублей долга за теплоснабжение.

Судился с Метростроем и город. В августе Смольному удалось выиграть иск на 47 миллионов рублей. Спор был связан со строительством станций метро «Новокрестовская» и «Беговая».

Рассматривает Арбитраж

Занимались арбитражные суды и делами, связанными с градостроительством. Взять хотя бы дело вокруг строительства культурно-делового центра «Театр песни Аллы Пугачевой» в устье реки Смоленки. Как сообщалось, примадонна в какой-то момент вышла из проекта. В январе арбитражный суд Санкт-Петербурга отклонил иск компании к Смольному о предоставлении участка под строительство. После «Театр песни» проиграл спор и в апелляционной, и в кассационной инстанциях. Сейчас в планах компании взыскать с города убытки в размере 48 миллионов рублей.

Громкое арбитражное дело коснулось оператора аэропорта «Пулково» ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Росприроднадзор потребовал выплатить более 160 миллионов за загрязнение реки Новой. Дело находится в стадии рассмотрения. Суд назначил судебную экспертизу. Следующее заседание назначено на 15 января 2020 года.

О личном, но публичном

Не приходилось скучать и в гражданских коллегиях в судах общей юрисдикции. Громче всего здесь отстаивали свое достоинство и права на детей. Так скандал развивался вокруг развода известного футболиста Александра Кержакова и дочери покойного сенатора Миланы Тюльпановой. Камнем преткновения стал их сын. Супруги никак не могли определиться, с кем будет жить двухлетний мальчик. В ход шли обвинения в злоупотреблении наркотиками. В СМИ постоянно появлялись сообщения о том, что ребенка удерживает кто-то из супругов. Точку в споре поставил Петроградский районный суд. Он расторг брак между Миланой и Александром и определил, что сын остается жить с матерью. Правда бывшие супруги так и не смогли угомониться и затеяли спор о размере алиментов.

Бегун на недлинную дистанцию

Нелепые побеги от конвоиров у зданий судов, кажется, становятся традицией. 11 декабря Калининский районный суд должен был рассматривать перевод Шавката Султанова в другое исправительное учреждение. Однако сидеть в колонии еще несколько лет не входило в планы мужчины, и он пустился во все тяжкие прямо во время погрузки в автозак. Надо признать, что побег оказался более удачным, чем у его предшественника Доробшо Курбонова в прошлом году. Султанова удалось поймать лишь через три дня. Теперь помимо четырех лет за кражу, ему светит еще столько же за побег.