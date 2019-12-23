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Беглов предложил Митянину на пост детского омбудсмена в Петербурге

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Беглов предложил Митянину на пост детского омбудсмена в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил вице-губернатора Анну Митянину в качестве кандидата на пост омбудсмена по правам детей.

Беглов высказал свое предложение во время рабочего совещания в Смольном. Он добавил, что документы для согласования ее кандидатуры направят в ЗакСобрание уже сегодня.

Глава города отметил, что новый омбудсмен в Петербурге должен провести ревизию законодательства. Он подчеркнул, что Митянина по образованию юрист.

«Вопрос очень непростой, нужны очень серьезные компетенции. Анна Владимировна ими обладает», — сказал Беглов, его слова приводит «Петербургский дневник».

Напомним, что Светлана Агапитова покинет пост детского омбудсмена в середине января 2020 года. Она занималась защитой прав детей в течение 10 лет.

По решению Беглова в Петербурге расширили функции уполномоченного по правам ребенка с 13 декабря. Согласно закону омбудсмен имеет право проводить проверки органов власти, местного самоуправления, посещать организации, оказывающие социальные услуги детям.

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