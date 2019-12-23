Эксперты рассказали, что мотивирует петербуржцев лучше работать

Санкт-Петербург, 23 декабря. Аналитики компании HeadHunter выяснили, что помогает жителям Петербурга работать лучше. Опрос был проведен в ноябре.

Лучшим мотиватором стала высокая заработная плата. С этим утверждением согласны 59% респондентов. На втором месте стоит карьерный рост и профессиональное развитие (33%).

На работоспособность петербуржцев также влияет график работы (32%). При этом 28% петербуржцев хотят работать и решать интересные задачи, многим важны премии и бонусы.

Похвала и признание со стороны начальства и коллег мотивирует только 22% опрошенных. В опросе упоминалась близость работы от дома, взаимоотношение с руководством и наличие стабильности. Эти вопросы действительно волнуют петербуржцев.

Как отмечает издание «Петербургский дневник», меньше всего петербуржцев мотивирует проведение корпоративов и мероприятий, связанных с тимбилдингом. При устройстве на работу они в меньшей степени обращают внимание на наличие полиса ДМС и командировки за счет фирмы.

Ранее эксперты подготовили список самых высокооплачиваемых вакансий в Петербурге. Специалисты на руководящих постах могут претендовать на зарплату от 500 тыс. рублей.