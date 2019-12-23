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Протаранивший здание и упавший в Неву бетоновоз сняли на видео в Петербурге

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Протаранивший здание и упавший в Неву бетоновоз сняли на видео в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. Бетоновоз врезался в здание, столкнулся с легковушкой и упал в Неву в Петербурге, появилось видео инцидента.

ДТП произошло у Октябрьской набережной утром 23 декабря. По словам очевидцев, дорога была скользкой из-за обильных осадков. 

Предположительно, водитель не справился с управлением. Бетоновоз врезался в Volkswagen Polo, после чего грузовик упал в реку, пишут «Невские новости».

Водитель успел вылезти из кабины, но, не доплыв до берега, утонул. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Петербургу, спасательная команда и водолазы поднимают бетоновоз автокраном.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, о состоянии водителя иномарки не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Татарстане разбилась иномарка при столкновении с грузовиком, жертвами ДТП стали мать и ребенок.

 

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