Радиационный фон во время разгрузки «урановых хвостов» в Петербурге не превысил норму

Санкт-Петербург, 22 декабря. Радиационный фон во время разгрузки так называемых «урановых хвостов» на судне «Михаил Дудин», прибывшем в Санкт-Петербург из Германии, не превысил норму. Об этом рассказали журналисты, специально отправившиеся на замер показателей в Большой порт города на Неве.

«Радиационный фон (…) не превысил 25 микрорентген в час, что абсолютно соответствует норме», — передают «Невские новости».

Известно, что верхней допустимой границей является уровень 50 микрорентген в час. Очевидно, что до таких показателей очень далеко, а значит, все слухи о якобы опасности судна и перевозимого им груза — ложные и, вероятно, распространяются намеренно, чтобы посеять панику у петербуржцев.

Отметим, что попытались вызвать беспочвенную тревогу у жителей Северной столицы лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, депутат ЗакСа Борис Вишневский и их сторонники. Они не впервые стараются привлечь внимание к своим персонам таким образом.

Как отмечал ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» и полковник в отставке Виктор Баранец, «урановые хвосты» ввозились еще во времена СССР. Для местного населения обеспечивается, по его словам, 100% безопасность, а затем с «хвостами» идет работа, к примеру, по извлечению энергии, необходимой промышленности.