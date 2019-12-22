Беглов назвал четыре главных достижения петербургских властей за неделю

Санкт-Петербург, 22 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился итогами работы городских властей за прошедшую неделю. Градоначальник назвал четыре самых главных достижения.

На своей странице во «ВКонтакте» Беглов сообщил, что Петербург первым в России получил право использовать беспилотники и аэрофотосъемку для мониторинга состояния кровель. Глава города сообщил, что в следующем году заработает единый портал, где в режиме реального времени будет доступна информация по очистке фасадов и уборке крыш.

Вторым пунктом Беглов назвал решение вопроса о реставрации старых корпусов Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина. Беглов сообщил, что в 2020 году проведут проектирование консервации и реставрации части корпусов. Строительные работы начнутся в 2021 году.

Кроме того, губернатор напомнил, что Петербург готовится встретить 20-летие подвига воинов-десантников 6-й роты. Беглов подчеркнул, что важно сохранить память о легендарном подразделении и увековечить имена бойцов. Беглов добавил, что город не забывает о семьях героев, в Северной столице будут усилены меры социальной поддержки.

Беглов также рассказал, что Петербург продолжает подготовку к Евро-2020. В ТЦ «Пассаж» уже заработал центр выдачи паспортов болельщиков Чемпионата Европы по футболу, а на Большой Морской улице появились часы обратного отсчета до старта турнира.

Накануне Беглов провел рабочий объезд в Московском районе города, где проверил ход реставрации культурно-досугового центра «Московский».