Глава «Яблока» рассказал о мошеннических схемах Резника

Москва, 22 декабря. Новый председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков рассказал, почему не считает депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника оппозиционером и достойным политиком.

Рыбаков напомнил, что баллотировался в Госдуму по одному округу с Резником, но тогда оба кандидата проиграли коммунисту Владимиру Бортко. По словам Рыбакова, построить политическую карьеру Резнику помогли влиятельные друзья.

В 2012 году Резник был исключен из «Яблока» из-за мошеннических схем с подсчетами голосов и уголовного дела. При новом главе партии Рыбакове шансы Резника на возвращение в партию ничтожны.

Кроме того, Резник поссорился и с главой «Партии Роста» Оксаной Дмитриевой. Скандальный политик позволил себе грубые высказывания в адрес Дмитриевой во время муниципальных выборов. Учитывая отношения с петербургскими коллегами, у Резника нет шансов принять участие в следующих выборах в Закс.

Однако у Резника есть все шансы попытать свое счастье в столице. У него уже налажены отношения с главой так называемого Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) Алексеем Навальным.

Рыбаков признался, что не питает симпатий и к Навальному. Глава «Яблока» назвал Навального простым блогером, который пытается проникнуть во власть. Рыбаков напомнил, что «Умное голосование» Навального никак не помогло во время выборов кандидатам партии.

Ранее Навальный очень нелестно отзывался о «Яблоке». Блогер возмущен, что партия, которая давно существует как легитимная, стремится «заключить союзы с партией власти». Ситуация с Рыбаковым и Навальным еще раз подтверждает, что несистемная оппозиция не способна действовать сообща и придерживаться каких-либо договоренностей.