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Автомобиль протаранил аптеку в Санкт-Петербурге, ФАН публикует фото

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Автомобиль протаранил аптеку в Санкт-Петербурге, ФАН публикует фото

Санкт-Петербург, 21 декабря. Легковой автомобиль врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге. ДТП произошло на Новочеркасском проспекте приблизительно в 18.00. В распоряжении ФАН появились фотографии с места происшествия.  

Очевидцы ДТП сообщают, что Hyundai Sonata мчался по проспекту со скоростью выше 100 км/час, а затем столкнулся с двумя автомобилями.

Автомобиль протаранил аптеку в Санкт-Петербурге, ФАН публикует фото

В результате столкновения одно авто вылетело на тротуар и протаранило дом. Основной урон пришелся на крыльцо аптеки. Вторая машина тоже получила повреждения. Согласно информации очевидцам, легковой автомобиль лишился заднего бампера.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Как известно, никто из пешеходов не пострадал. Водители автомобилей, согласно предварительным данным, также не получили серьезных увечий.

Автомобиль протаранил аптеку в Санкт-Петербурге, ФАН публикует фото

Источник: 5 канал
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