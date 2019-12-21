Синоптик рассказал, ждать ли петербуржцам снега на Новый год

Санкт-Петербург, 21 декабря. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, стоит ли петербуржцам ждать снега на Новый год. Прогнозом на 31 декабря он поделился на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, до 26 декабря в Северной столице сохранится пасмурная погода. Временами ожидаются дожди, а температура воздуха в этот период составит от +2 до +5 градусов. 27 декабря столбики термометров в Петербурге предположительно опустятся до нуля, тогда же выпадут небольшие осадки, которые к вечеру могут перейти в снег.

В последние выходные 2019 года петербуржцев ждет небольшой снег, температура воздуха составит от 0 до -2 градусов. По прогнозам синоптика, 31 декабря в Северной столице ожидается такая же температура. Кроме того, в последний день уходящего года выпадет небольшой снег.

«Терпите последние дни этой затянувшейся осени, и просите у природы зимнего чуда, и оно придет!» — написал Леус.

Ранее синоптики рассказали, когда в Петербург придет настоящая зима. Эксперты считают, что морозную погоду следует ждать только в начале января.