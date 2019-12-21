Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов проверил, как идет реставрация культурно-досугового центра «Московский»

1 043
0 Оставить комментарий

Беглов проверил, как идет реставрация культурно-досугового центра «Московский»Санкт-Петербург, 21 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочий объезд в Московском районе города, где проверил ход реставрации культурно-досугового центра «Московский».

В историческом здании должны воссоздать символ СССР — скрещенные серп и молот.

Власти Северной столицы с 2007 года регулярно улучшают внешнее и внутренне состояние исторического дома. Четыре года назад было решено отреставрировать фасады всего здания «Московский».

Ремонтные работы начались в ноябре 2017 года и продлились чуть больше года. Строители во время проведения ремонта наткнулись на деревянный каркас и фрагменты металлической обшивки со скрещенными серпом и молотом, в связи с этим решили приступить к воссозданию символа Советского союза.

Источник: Невские новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров