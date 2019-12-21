Беглов поддержал идею об открытии генконсульства Молдовы в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 декабря. Генеральное консульство Республики Молдова откроют в Северной столице. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи с молдавским лидером Игорем Додоном.

Градоначальник поддержал инициативу президента по открытию генконсульства государства в Петербурге, подчеркнув, что это будет способствовать решению проблем граждан страны, проживающих на территории города.

«Наш товарооборот заметно вырос за последнее время. По итогам 2018 года — на 36%, а в этом году рост уже превысил 37%.», — отметил Беглов.

Додон в свою очередь сказал, что сотрудничество Молдовы с Петербургом имеет хорошую динамику и способствует устойчивому росту экономических показателей.

Он выразил уверенность, что в дальнейшем взаимоотношения будут укрепляться, в частности, новый импульс получат партнерские связи Пушкинского района Северной столицы с городом Бельцы, вторым по величине после Кишинева.

В конце встречи Додон пригласил Беглова в 2020 году посетить Молдову, а губернатор предложил иностранной делегации приехать в Петербург на празднование 75-летия Победы.