Последствия смертельной аварии в Ленинградской области попали на видео

Санкт-Петербург, 21 декабря. Два человека погибли при аварии с участием грузовика и шести легковых автомобилей на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео, на котором запечатлены последствия ДТП.

Как стало известно ФАН, авария произошла на 143-м километре трассы в субботу утром. Грузовик DAF с полуприцепом наехал на машины, ожидавшие сигнала, разрешающего движение. На «Скандинавии» ведутся ремонтные работы.

В результате столкновения произошло возгорание. Два водителя легковых автомобилей погибли на месте.

«Одна женщина получила травмы средней степени тяжести», — рассказал источник ФАН.

По факту произошедшей аварии проводится проверка. Трассу перекрыли, объехать автомобилисты могут по дорогам Выборг — Светогорск и Выборг — Смирново.

Последствия смертельного ДТП попали на видео. Очевидец запечатлел крупный пожар, огонь охватил столкнувшиеся автомобили.

Ранее ФАН опубликовал видео с места аварии, произошедшей на пересечении улицы Пестеля и набережной реки Фонтанки. Грузовик из-за столкновения с автомобилем на пустом перекрестке снес ограждение и чуть было не вылетел в реку.