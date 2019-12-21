ДТП с грузовиком в центре Петербурга попало на видео

Санкт-Петербург, 21 декабря. Авария с участием «Газели» и автомобиля Volkswagen произошла утром субботы в центре Санкт-Петербурга. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий.

Как стало известно ФАН, дорожно-транспортное происшествие произошло на пустом перекрестке улицы Пестеля и набережной реки Фонтанки. По предварительным данным, грузовик перевозил торты.

В результате столкновения машина снесла ограждение и чуть было не вылетела в реку. Обстоятельства произошедшего уточняются. Момент аварии попал на видео.

Ранее стало известно, что при ДТП в Карелии погибли 15 человек. Авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла на трассе Р-21 «Кола».