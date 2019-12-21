Два человека погибли при наезде грузовика на шесть легковушек в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 21 декабря. Два человека погибли при наезде грузовика на шесть легковых автомобилей на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

Дорожное происшествие случилось на 143-м километре «Скандинавии» в субботу около 05.30.

Водитель DAF с полуприцепом совершил наезд на легковушки, которые стояли на участке дороге на запрещающий сигнал светофора перед дорожными работами.

«В результате ДТП два водителя легковых автомобилей погибли. Одна женщина получила травмы средней степени тяжести», — сказал собеседник.

По факту случившегося проводится проверка.

Федеральная автодорога перекрыта. Объезд осуществляется через трассу Выборг — Светогорск и Выборг — Смирново.