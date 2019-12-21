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Иномарка загорелась во время движения по КАД в Петербурге

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Иномарка загорелась во время движения по КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 декабря. На кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге загорелся автомобиль. Машина вспыхнула во время движения по трассе, сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы происшествия.

Свидетели ЧП сообщают, что иномарка загорелась открытым пламенем по ходу движения. Однако ни водитель, ни пассажиры сразу этого не заметили.

«Другие водители им начали сигналить и показывать, что нужно остановиться. Люди в авто успели припарковаться и выбежать, обошлось без пострадавших, но иномарка выгорела основательно», – рассказали ФАН очевидцы.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Горожанам, проезжающим мимо, удалось снять пожар на видео.

 

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