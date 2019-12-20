Почти 700 литров алкоголя изъяли правоохранители из баров на Думской и Ломоносова за год

Санкт-Петербург, 20 декабря. Около 700 литров алкоголя изъяли правоохранители из заведений, расположенных на Думской улице и улице Ломоносова в Петербурге, в 2019 году. Причиной изъятия стало нарушение правил реализации спиртного.

«Данные улицы находятся под усиленным контролем полиции при взаимодействии с Росгвардией и прокуратурой города», — рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.

В уходящем году на Думской и Ломоносова правоохранители провели 17 профилактических мероприятий. Кроме того, для контроля за соблюдением порядка посетителями питейных заведений здесь работает стационарный пункт полиции. А в 2016 году на Думской, которая является одной из самых известных «барных» улиц Петербурга, установили 24 видеокамеры, сообщает «Петербургский дневник».

Меры принимаются в связи с частыми жалобами жителей центра Северной столицы на увеселительные заведения. Петербуржцы недовольны шумом и санитарным состоянием улиц. При этом бороться с данными проблемами инициативным горожанам довольно сложно, поскольку жилой дом на Думской всего один. За 2019 год Роспотребнадзор получил семь жалоб, в результате трем барам на некоторое время пришлось приостановить работу, передает телеканал «360».

Депутат Госдумы РФ Евгений Марченко считает, что решить проблему можно, запретив продавать алкоголь с 07.00 до 23.00 не только магазинам, но и заведениям общепита. А заместитель генерального директора компании «Пулково скай» Владимир Федоров уверен, что уничтожать барный дух Думской и Ломоносова не стоит. По его мнению, здесь можно создать ресторанный квартал с недорогими концептуальными заведениями.