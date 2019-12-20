В Боткинской больнице прокомментировали ситуацию с корпусами учреждения

Санкт-Петербург, 20 декабря. Руководство Боткинской больницы прокомментировало ситуацию в медицинском учреждении, которая накануне прозвучала во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Напомним, журналист Екатерина Надольская, задавая вопрос президенту, сообщила, что в клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина ужасные, антисанитарные условия. По ее словам, в медучреждении «голые стекла, мыши, тараканы. Медперсонал получает 25-30 тысяч».

В беседе с корреспондентом ФАН замглавврача по медицинской части Иван Федуняк заявил, что прозвучавшая информация не соответствует действительности.

«Никаких крыс, мышей и тараканов нет. Все стекла на месте, а в больнице тепло и комфортно. Да, здание построено в 30-х годах прошлого века. Ему требуется ремонт, но ни один из 60 пациентов не жаловался на неудобство и антисанитарию. Более того, скажу, что фотографии, которые сейчас «гуляют» по интернету, сделаны 3 года назад совсем в другом корпусе больницы. Этот корпус давно закрыт, как и еще 21 корпус. Основная часть больницы переехала на Пискаревский проспект. На старом месте, на Миргородской улице, функционируют всего 4 корпуса больницы. Но и они в ближайший год-два также переедут», — рассказал Федуняк.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, не дожидаясь указаний от президента, лично посетил Боткинскую больницу сразу после пресс-конференции главы государства. По итогам визита градоначальник сообщил, что реставрация старых корпусов учреждения запланирована на 2021 год, уже выделены средства на проведение консервации зданий.

Клиническая инфекционная больница имени Боткина была основана в 1882 году и является старейшим подобным учреждением Петербурга. В 2017 году на Пискаревском проспекте был возведен один из новых комплексов на 600 коек, куда переехала часть больницы с Миргородской улицы. Несколько старых корпусов планировалось отремонтировать в течение трех лет, а часть законсервировать для последующего восстановления. По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, из 26 корпусов на территории больницы 13 являются объектами культурного наследия.