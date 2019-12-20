Школьникам из Ломоносова при помощи VR рассказали о Дороге жизни

Ломоносов, 20 декабря. Активисты из молодежного общественного движения «Поколение Z» провели для учащихся 426-й гимназии города Ломоносова необычную лекцию. Волонтеры рассказали о блокадном Ленинграде и Дороге жизни при помощи технологии виртуальной реальности, сообщают «Невские новости».

Ранее «Поколение Z» уже проводило подобные мероприятия. В 2017 году активистами было организовано 54 интерактивных занятия для 4 200 школьников по всему Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В этом году члены общественного движения решили сделать упор на историю Великой Отечественной войны, приурочив лекции к 75-летию Победы.

По словам депутата муниципального округа город Ломоносов Максима Тихонова, современное поколение, это те люди, которые скоро будут развивать экономику нашей страны, и экономику знаний в том числе.

«И сегодня вы своего рода первооткрыватели, которые смогут испытать на себе новую методику образования — интерактивный формат, который вам продемонстрирует движение «Поколение Z», – заявил Тихонов.

Как отметила директор Департамента стратегического развития «Поколения Z» и представитель главы администрации Центрального района Петербурга Мария Бобылева, высокотехнологичный подход данного типа обучения заключается в сочетании классической лекции и визуализации с эффектом полного погружения.

«Это вызывает мощный эмоциональный отклик, что повышает заинтересованность учащихся в процессе обучения и способствует развитию крепкой позитивной гражданской позиции», – заявила она.

Напомним, ранее организация экономического сотрудничества и развития обнародовала результаты исследования качества образования PISA-2018. Судя по ним, Россия вошла в двадцатку стран с наиболее устойчивым развитием качества образования, заняв 18-е место.