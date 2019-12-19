Беглов рассказал о планах провести реконструкцию Боткинской больницы в 2021 году

Санкт-Петербург, 19 декабря. Губернатор Северной столицы Александр Беглов прокомментировал ситуацию с Боткинской больницей. Ранее на плачевное состояние стационара обратили внимание журналисты на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Беглов посетил городскую больницу имени Боткина, чтобы оценить состояние учреждения. По результатам визита губернатор отметил, что в больнице имеются как хорошие, так и плохие койки. Необходимо провести инвентаризацию, чтобы определить количество коек, в котором нуждается учреждение, добавил градоначальник.

«Нужно выделить средства, чтобы отремонтировать все койки, которые находятся в плохом состоянии. Это большая программа, это огромные деньги. Поэтому инвентаризацию проводим», — рассказал Беглов.

По его словам, инвентаризация завершится к 2020 году, и по ее итогам будут приняты дальнейшие решения, сообщают «Невские новости».

Беглов рассказал, что в текущем году уже выделены средства на консервацию и реконструкцию старых корпусов больницы, которые охраняются государством.

Власти планируют приступить к реставрации зданий в 2021 году. В этом же году начнется капитальный ремонт и благоустройство всего учреждения, отметил губернатор Петербурга.

Ранее о ситуации с Боткинской больницей, которая является старейшим медицинским учреждением в Петербурге, журналисты спросили Путина во время большой ежегодной пресс-конференции. Национальный лидер озаботился состоянием стационара, пообещав обсудить проблему с Бегловым.