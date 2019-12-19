Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Ночной ураган в Петербурге повалил около 90 деревьев

225
0 Оставить комментарий

Ночной ураган в Петербурге повалил около 90 деревьев

Санкт-Петербург, 19 декабря. Комитет по благоустройству Петербурга оценил последствия ночного урагана. Сильный ветер повалил по меньшей мере 86 деревьев, сообщили в Смольном.

Сильный ураган обрушился на Петербург в ночь на четверг, скорость ветра достигала 30 м/с, а уровень воды поднялся на 200 сантиметров.

По данным комитета, самый большой ущерб зафиксирован в Выборгском, Петроградском и Фрунзенском районах ― более девяти упавших деревьев в каждом. В других районах пострадали от двух до девяти стволов. Примечательно, что в списке не значится Центральный район города.

Кроме того, упавшее дерево повредило провода в Удельном парке. На Пулковской и Кубинской два тополя рухнули на припаркованные автомобили.

Сотрудники садово-парковых предприятий устраняют последствия урагана, распиливают, выкорчевывают, а затем вывозят упавшие деревья. В первую очередь будут освобождены пешеходные дорожки и проезжие части, сообщает «Петербургский дневник».

Отметим, что в Петербурге продолжает действовать штормовое предупреждение.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров