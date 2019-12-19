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Петербург поставил температурный рекорд

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Петербург поставил температурный рекорд

Санкт-Петербург, 19 декабря. Погода в Петербурге поставила температурный рекорд. В минувшую среду, 18 декабря, столбики термометра в городе на Неве показали 7,6 градуса тепла.

Как уточнили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предыдущий рекорд был поставлен в 1956 году, но тогда он составил 6,4 градуса со знаком плюс.

Правда, несмотря на нехарактерно теплую погоду, в Северной столице минувшей ночью дул штормовой ветер. Порывы достигали 25-28 метров в секунду. Из-за непогоды появилась угроза сильного подъема воды в Неве было принято решение закрыть затворы Комплекса защитных сооружений. В дирекции КЗС отметили, что высота волны во время шторма 2,5-3,8 метра. 19 декабря угроза наводнения миновала.

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