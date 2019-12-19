Четыре районных суда в Петербурге вновь эвакуированы

Санкт-Петербург, 19 декабря. Четыре районных суда в Северной столице эвакуированы из-за угрозы взрыва, в пятом сотрудники уже вернулись к работе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Угрозы взрыва вновь поступили на электронную почту.

«В четырех судах идет эвакуация, Сестрорецкий районный суд уже вернулся к работе», — сообщается в заявлении пресс-службы судов.

Письма с угрозами стали приходить в судебные инстанции Северной столицы 28 ноября. В каждом случае мошенники вымогали крупную сумму денег. С этого времени суды и другие городские учреждения ежедневно получают сообщения злоумышленников. Угрозам подверглись также школы, больницы и станции метро.

Отмечается, что специальные службы еще ни разу не обнаружили взрывчатых веществ. В пресс-службе судов подчеркнули, что частые ложные сообщения отточили действия экстренных служб по эвакуации учреждений.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что «волна минирований» затронула Государственный Эрмитаж, аэропорт «Пулково», а также здание Верховного суда РФ.

РИАМО передавал об эвакуации в Москве 360 тысяч человек после анонимных звонков о минировании различных зданий. Инциденты происходили в период с 28 ноября по 13 декабря. Только 10 декабря в городе было эвакуировано более 120 тысяч человек, при этом все сообщения оказались ложными.