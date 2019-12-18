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ЗакС ратифицировал кандидатуру Соколова на должность вице-губернатора Петербурга

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ЗакС ратифицировал кандидатуру Соколова на должность вице-губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 18 декабря. ЗакС ратифицировал кандидатуру Максима Соколова на должность вице-губернатора Северной столицы.

Как сообщают «Невские новости», за Соколова проголосовали 43 депутата, один — воздержался.

Отмечается, что на последнем в уходящем году заседании Законодательного собрания присутствовал руководитель города Александр Беглов, который представил кандидатуру Соколова.

По словам главы Северной столицы, Соколов будет отвечать за работу комитета по транспорту, инвестициям и туризму. Беглов назвал Соколова «человеком с огромным опытом», а также напомнил, что тот работал в Кабмине РФ.

«Нам нужно реализовать много проектов в транспортной сфере. Максим Соколов придаст импульс развитию этой сфере. Все мы хотим видеть Петербург открытым, социальным, комфортным, умным городом», — подчеркнул Беглов.

Отвечая на вопрос журналистов относительно ситуации вокруг «Метростроя», Соколов заверил, что дела компании начнут «улучшаться и стабилизироваться с учетом вчерашних кадровых назначений».

Источник: Невские новости
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