Беглов ожидает удвоения пассажиропотока «Пулково» до 35 млн человек

Санкт-Петербург, 18 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что в течение пяти лет пассажиропоток аэропорта «Пулково» будет удвоен, а также подчеркнул, что иностранные лоукостеры со следующего года смогут летать из Петербурга в тридцать стран Европы благодаря решению вопроса по седьмой степени «свободы воздуха».

По словам губернатора Беглова, через пять лет пассажиропоток в «Пулково» достигнет 35 миллионов пассажиров. В прошлом году через петербургский аэропорт прошло 18 миллионов человек и на данный момент это рекордное число. Также Беглов подчеркнул, что в начале декабря 2019 года был решен вопрос по седьмой степени «свободы воздуха» для аэропорта «Пулково».

«Европейские лоукостеры с 2020 года смогут летать от нас в тридцать стран Старого Света. И не только туда», — заявил петербургский губернатор.

Использование седьмой степени «свободы воздуха» в аэропорту «Пулково» будет введено в тестовом режиме с 1 января следующего года на пять лет. Данный шаг позволит зарубежным авиакомпаниям производить полеты в «Пулково» не из «домашнего» региона.