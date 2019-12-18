ФАН публикует видео с места вооруженного ограбления банка в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 декабря. Вооруженное ограбление банка «Восточный» произошло во вторник вечером на улице Савушкина в Петербурге. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места ЧП.

По данным регионального управления МВД РФ, преступление было совершено около восьми часов вечера. В офис банка «Восточный, на улице Савушкина, 12, ворвались двое мужчин. У одного из них был нож, у второго — предмет, похожий на автомат.

Сейчас полиция устанавливает сумму ущерба и разыскивает преступников.

Очевидцы передали ФАН видео с места ЧП. На записи видно, что возле входа в банк стоит оцепление, полиция, а также машина скорой помощи. Отметим, официальной информации о пострадавших на данный момент не поступало.