еглов рассказал о рекордном числе объектов здравоохранения, введенных в строй в 2019 году

Санкт-Петербург, 17 декабря. Администрация Санкт-Петербурга в уходящем году ввела в строй рекордное количество новых объектов здравоохранения. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов на рабочей встрече в Министерстве здравоохранения России.

Так, в районах массовой жилой застройки были открыты 16 офисов врачей общей практики. Благодаря им повысится доступность медицинской помощи, в первую очередь – в новостройках. Администрация города намерена продолжить развитие сети офисов врачей общей практики.

Другими темами встречи стали вопросы оказания первичной медицинской помощи, развитие единой информационной системы в здравоохранении региона, включая внедрение электронной медицинской карты.

Напомним, что по сравнению с прошлым годом, бюджет петербургского фонда ОМС увеличился на 14% и составил 108,8 миллиарда рублей. Дополнительные средства позволят принять на работу в учреждения Северной столицы 250 врачей и 200 медсестер, что повысит доступность первичной медицинской помощи для петербуржцев. Заработные платы медицинских работников впервые в этом году софинансируются на средства ОМС.