МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра

Санкт-Петербург, 17 декабря. ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области предупредило местных жителей об усилении юго-западного, западного ветра до 16 метров в секунду, сообщают «Невские новости».

Экстренные службы посоветовали жителям города быть аккуратнее, не оставлять открытыми окна, а также не забывать вещи на балконе. При отсутствии гаража автомобилистам стоит побеспокоиться о безопасности автомобилей и не парковаться у деревьев.

Пешеходам же стоит обходить рекламные щиты, дома с шаткой кровлей и линии электропередач.

Напомним, ранее синоптики из метеоцентра «Фобос» заявлии, что настоящая морозная зима в Санкт-Петербурге начнется только в начале следующего года. По данным метеослужбы, текущий месяц ожидается слякотным и теплым.