Соседка рассказала подробности о семье из Гатчины, у которой в доме нашли склад оружия

Санкт-Петербург, 17 декабря. Жители села Химози рассказали новые подробности о жизни семьи, в доме которой сегодня оперативники нашли склад с оружием. По словам соседей, кроме коттеджа, который был куплен, семья имела квартиру в Санкт-Петербурге.

Местная жительница, представившаяся Натальей, объяснила, что общалась с семьей. По ее мнению, отец и мать с уважением относились к другим людям.

«У них в Питере еще квартира есть. В доме [семья жила – прим. ФАН] третью или четвертую зиму с хозяйством. Все дети учатся в Питере. На хозяйстве была Света, мать», – ответила на вопросы журналистов женщина, общавшаяся с задержанной семьей.

Соседка также отметила, что семья Натальи и Андрея имела собственное хозяйство, выращивали коз. Кроме того, на территории коттеджа, в котором жила семья, был обнаружен поклонный крест. Как объяснили местные жители, его установили сами владельцы дома в память о сражениях, которые проходили на территории села в годы Второй Мировой войны, когда населенный пункт был окупирован немцами.

Напомним, сегодня вечером в одном из поселков, расположенном в районе города Гатчина Ленинградской области, сотрудники силовых структур обнаружили подпольный склад оружия. Большое количество огнестрельного вооружения было найдено в одном из коттеджей. Как позже заявили следователи, 46-летний глава семейства был задержан по подозрению в сексуальном насилии над собственной дочерью.

По словам местных жителей, семья выглядела благополучной.