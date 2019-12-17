Соседка рассказала о семье из Гатчины, у которой нашли склад с оружием

Гатчина, 17 декабря. Местная жительница села Химози, расположенного под Гатчиной, рассказала о семье, в доме которой сегодня правоохранительные органы нашли склад с оружием. По словам соседки, семья насчитывала восемь детей и выглядела порядочной.

«Все ходили в школу. Они связаны с церковью. Все дети накормлены, все учатся», – пояснила соседка.

Она также отметила, что старший сын семьи помогал ей по хозяйству ­– копал огород и красил дом. Мать детей зовут Светлана, а отца – Андрей, часто их видели в Покровском соборе. Чем занималась семья женщина рассказать не смогла, предположив, что они художники.

Напомним, сегодня вечером в одном из поселков, расположенном в районе города Гатчина Ленинградской области, сотрудники силовых структур обнаружили подпольный склад оружия. Большое количество огнестрельного вооружения было найдено в одном из коттеджей.