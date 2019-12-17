Склад оружия нашли в коттедже под Санкт-Петербургом

Санкт-Петербург, 17 декабря. В городе Гатчина, расположенном в Ленинградской области, сотрудники силовых структур обнаружили подпольный склад оружия. Большое количество огнестрельного вооружения был найден в одном из коттеджей.

По предварительной версии полицейских, оружие может быть времен войны.

«В доме под Гатчиной обнаружили много единиц огнестрельного оружия, возможно, оно является оружием времен Великой Отечественной войны», – цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места событий.

Сообщается, что также в трехэтажном коттедже находились восемь детей. В настоящее время несовершеннолетние выведены и находятся в безопасности. В областном ГУ МВД и Следственном комитете произошедшее пока не комментируют.

Напомним, ранее реконструктора из Нижнего Новгорода задержали в Арзамасе по подозрению в изготовлении боевой пушки XVII века.