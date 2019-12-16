Беглов рассказал об успехах Санкт-Петербурга за последнюю четверть века

Санкт-Петербург, 16 декабря. Северной столице удалось решить многие проблемы и добиться значительных успехов за 25 лет. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В программе «Губернаторский эфир» на радиостанции «Радио России Санкт-Петербург» Беглов подвел итоги новейшей истории города за последнюю четверть века. Он напомнил, что в минувшую субботу исполнилось 25 лет с начала работы регионального Законодательного собрания, сообщают «Невские новости».

По его словам, за это время многое в городе изменилось в лучшую сторону. Население Северной столицы увеличилось более чем на 500 тысяч человек, а очередь на жилье наоборот уменьшилась в три раза.

Среди других успехов Петербурга – снижение безработицы на 9% и рост обеспеченности жильем с 18 до 26 квадратных метров.

Беглов особо отметил поддержку президента России Владимира Путина. Именно в период его руководства страной в Петербурге были построены Кольцевая автомобильная дорога, Западный скоростной диаметр, комплекс защитных сооружений от наводнений, новый терминал «Пулково», стадион «Зенит-Арена», а также реализованы другие масштабные инфраструктурные проекты.

На данный момент городские власти прилагают активные усилия по развитию транспортной инфраструктуры. По мнению градоначальника, обеспеченность петербуржцев современным удобным транспортом – приоритетное направление работы его администрации. Наиболее перспективным направлением Беглов считает развитие железнодорожного транспорта, которое осуществляется за счет сотрудничества с РЖД.

Планируется, что в ближайшую пятилетку в систему общественного транспорта войдут электрички. Наряду с этим будут модернизированы действующие построены новые пути. В обмен на налоговые льготы в РЖД готовы выделить на эти проекты более 500 миллиардов рублей до 2030 года.

Уже введен в эксплуатацию новый участок Оборонной улицы с путепроводом над железной дорогой. Сдача объекта дает возможность жителям Колпино быстрее добираться в другие районы города.