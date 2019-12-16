Беглов отметил важность решения проблемы выпускников

Санкт-Петербург, 16 декабря. Губернатор Северной столицы Александр Беглов провел совещание регионального правительства. Основным на повестке дня значилась проблема трудоустройства выпускников.

Члены правительства обсудили подготовку молодежи по рабочим профессиям, трудоустройство выпускников и молодых людей, отслуживших в Вооруженных силах по призыву. Решить проблему безработицы для этих категорий граждан призвана специальная дорожная карта, разработанная городскими властями.

Беглов заявил, что каждый молодой житель Петербурга должен иметь возможность учиться в образовательных учреждениях. Качество среднего образования при этом необходимо повышать, а по окончанию учебных заведений выпускники должны быть обеспечены рабочими местами, уверен глава города. Уже сейчас Северная столица целенаправленно готовит работников для городских предприятий, сообщают «Невские новости».

Председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева рассказала, какие меры предпринимаются для трудоустройства выпускников средне-специальных образовательных учреждений. По ее словам, в Петербурге открыты специализированные центры, в которых выпускники могут узнать вакансии, а также записаться на тренинг или мастер-класс.

На данный момент в Петербурге трудоустроены 99,5% выпускников колледжей и техникумов, а две трети из них находят работу уже в первый год после окончания учебы.