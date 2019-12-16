Беглов предложил назначить вице-губернатором Петербурга экс-министра транспорта Соколова

Санкт-Петербург, 16 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил назначить вице-губернатором города бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова. Об этом сообщила пресс-служба петербургской администрации.

Уточняется, что Беглов уже направил свое предложение на рассмотрение в городской Закс, как этого требует закон «О правительстве Санкт-Петербурга». Если Соколов станет вице-губернатором Северной столицы, он будет отвечать за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.

Максим Соколов возглавлял Минтранс РФ с 2012 по 2018 год. На данный момент он занимает пост первого заместителя генерального директора ПАО «Группа ЛСР», а также заведует кафедрой государственного и муниципального управления Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Боярский заявил, что назначение Соколова на должность вице-губернатора Петербурга серьезно укрепит команду Беглова.