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Глава КРТИ Харлашкин намерен реанимировать петербургское метростроение

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Глава КРТИ Харлашкин намерен реанимировать петербургское метростроение

Санкт-Петербург, 16 декабря. Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы Сергей Харлашкин подтвердил, что перейдет на работу в ОАО «Метрострой» с целью «реанимировать петербургское метростроение».

По словам Харлашкина, для начала необходимо понять материальное положение «Метростроя», после чего приступать к конкретным управленческим решениям, пишет «Петербургский дневник».

Сообщения о готовящемся назначении появились в минувшую пятницу. Впрочем, ранее глава комитета отказывался комментировать соответствующую информацию.

В настоящее время все еще генеральный директор «Метростроя» Николай Александров находится в следственном изоляторе. Суд заключил его под арест на срок до 8 февраля, следственные мероприятия продолжаются. Александрову вменяют растрату 178 млн рублей, которые предназначались на возведение Фрунзенского радиуса. Сам Александров вину категорически отрицает.

Источник: Петербургский дневник
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