Синоптики рассказали, когда в Петербург придет настоящая зима

Санкт-Петербург, 16 декабря. Синоптики из метеоцентра «Фобос» прогнозируют, что настоящая морозная зима в Северной столице начнется только в начале января. По данным метеослужбы, текущий месяц ожидается слякотным и теплым.

Как отметил ведущий сотрудник метеоцентра, Петербург на данном этапе остается во власти обширного циклонического вихря — вплоть до конца декабря. Этот вихрь приносит массы теплого арктического воздуха, из-за которого в городе достаточно тепло. Так, в понедельник температурный фон превысил средние показатели на 5-6 градусов.

По данным специалистов, с начала января температура начнет постепенно понижаться, а уже к 5 числу столбики термометров покажут до 10 градусов ниже ноля. Однако синоптики не знают, как долго простоит такая температура. По мнению метеорологов, с середины предстоящего месяца погода будет весьма нестабильной, поэтому возможны новые внезапные потепления.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», до конца декабре в российской столице снега не ожидается.