Коммунальные службы Петербурга готовы к снегопадам

Санкт-Петербург, 15 декабря. Синоптики сообщили о мокром снеге с дождем в Северной столице. Городские власти готовятся к выпадению осадков.

В воскресенье, 15 декабря, в Санкт-Петербурге идет обильный снегопад, сопровождающийся дождем. Городские власти уже отдали распоряжение коммунальным службам приготовиться к уборке улиц на случай, если неблагоприятная погода сохранится.

В комитете по благоустройству сообщили «Невским новостям», что 503 единицы техники и более 1000 дворников уже задействованы в устранении последствий непогоды. В части районов уборка улиц началась ранним утром и проводится до сих пор. Отчеты о проделанной работе оперативно направляются в Штаб по благоустройству, сообщили представители районных администраций.

Жители города могут получить информацию о работе коммунальных служб на интерактивной карте. Сервис позволяет пользователям интернета отслеживать перемещения снегоуборочной техники в онлайн-режиме.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как Санкт-Петербург готовится к зимней уборке улиц. Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал, что в городе на треть увеличили мощности по очистке дорог. По его словам, в течение ближайших двух лет возможности коммунальных служб будут доведены до норматива. Необходимо, чтобы уборочная техника работала в три смены, подчеркнул Беглов.