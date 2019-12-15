Петербург совершил прорыв в развитии после 2000 года, заявил Беглов



Санкт-Петербург, 15 декабря. Петербург совершил настоящий рывок в развитии после того, как в 2000 году президентом России стал Владимир Путин, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов, выступая в городском парламенте по случаю 25-летия ЗакСа.

Именно поддержка главы государства помогла городу на Неве реализовать многие крупные инвестиционные проекты, пояснил он. В частности, Беглов напомнил о строительстве Западного скоростного диаметра, кольцевой автодороги, комплекса защитных сооружений от наводнений. Были созданы новые предприятия и кластеры, появился новый терминал аэропорта «Пулково», на Крестовском острове был построен стадион «Газпром-Арена», появился Лахта-Центр. Помимо этого, именно в Петербурге стали проводить грандиозный праздник выпускников Алые Паруса, пишет издание «Невские новости».

Беглов отметил и плодотворную работу парламентариев, результатами которой в этом году стали бесплатный проезд в электричках для шести льготных категорий, заработала служба социальных участковых, были установлены новые выплаты ветеранам и семьям с детьми, сократилась очередь на улучшение жилищных условий.