Сосед обокрал 92-летнюю блокадницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге мужчину, подозреваемого в ограблении 92-летней жительницы блокадного Ленинграда.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 28-летний сосед по коммунальной квартире зашел в комнату к 92-летней блокаднице и, применив к ней физическую силу, похитил продукты, личные вещи, мобильный телефон и 1,7 тысячи рублей.

Женщина сообщила в полицию о случившемся, на место происшествия прибыли правоохранители. Мужчину удалось задержать в Гатчинском районе Ленобласти, при нем были украденные вещи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК (грабеж), сообщает «Петербургский дневник».