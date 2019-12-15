Водитель ВАЗ погиб в страшной аварии с иномаркой на Киевском шоссе

Санкт-Петербург, 15 декабря. Один человек погиб, еще несколько госпитализированы в результате автомобильной аварии на 126 км трассы «Петербург — Псков» в Лужском районе. Столкнулись три автомобиля.

По имеющимся данным, во время разрешенного обгона автомобиль Audi Q3 касательно задел ВАЗ-2115 и тот выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем Ford Ecosport, передает ivbg.ru.

В результате аварии пассажир отечественной легковушки скончался на месте. Водитель ВАЗ и Ford госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что дорожная авария с участием шести автомобилей произошла на МКАД, передает РИАМО.