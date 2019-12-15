Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Водитель ВАЗ погиб в страшной аварии с иномаркой на Киевском шоссе

293
0 Оставить комментарий

Водитель ВАЗ погиб в страшной аварии с иномаркой на Киевском шоссе

Санкт-Петербург, 15 декабря. Один человек погиб, еще несколько госпитализированы в результате автомобильной аварии на 126 км трассы «Петербург — Псков» в Лужском районе. Столкнулись три автомобиля.

По имеющимся данным, во время разрешенного обгона автомобиль Audi Q3 касательно задел ВАЗ-2115 и тот выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем Ford Ecosport, передает ivbg.ru.

В результате аварии пассажир отечественной легковушки скончался на месте. Водитель ВАЗ и Ford госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что дорожная авария с участием шести автомобилей произошла на МКАД, передает РИАМО.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров