Пугливый кот устроил лежку на мешках с цементом и песком на канале Грибоедова

Санкт-Петербург, 15 декабря. Наблюдательные петербуржцы заметили кота, обосновавшегося на мешках, подпирающих обвалившуюся набережную канала Грибоедова. Неравнодушные горожане попытались «спасти» животное, но тот не оценил вторжения людей в свое личное пространство.

Кот неизменно ускользал от людей в зазор между плитами, когда горожане пытались достать животное, передают «Невские новости».

«Кот очень пугливый, уполз от света фонаря и больше его было не видно. Скорее всего он туда выполз, а не упал. Рекомендовали поставить доску или повесить тряпку», — рассказали очевидцы.

Чуть позже стало известно, что четвероногому отшельнику все-таки удалось помочь, благодаря советам волонтеров из службы спасения животных «Кошкиспас».

Импровизированная спасательная операция, организованная горожанами, успешно завершилась спустя пару часов.

Ранее сообщалось, что, по заявлению чиновников, мешки, поддерживающие обрушающуюся набережную канала Грибоедова, не опасны, передает Петербургский дневник.