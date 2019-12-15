Петербуржцы рассказали, почему не перестанут пользоваться метро

Санкт-Петербург, 15 декабря. Горожане Санкт-Петербурга проигнорировали призыва к бойкоту метрополитена и продолжили пользоваться им. Как сообщают корреспонденты «Невских новостей», на станциях по-прежнему было людно, а пассажиры как ни в чем не бывало покупали билеты.

Призывы бойкотировать метрополитен были озвучены 25 ноября; датой акции выбрали 14 декабря – субботу. Однако бойкот оказался проигнорирован петербуржцами.

В эту субботу в метро было как обычно многолюдно. Корреспонденты опросили несколько человек, чтобы узнать их отношение к призывам бойкотировать подземку.

Выяснилось, что большинство опрошенных впервые слышит о каком-то бойкоте.

«Ничего про этот бойкот не знаю, и без метро я бы до работы не смог доехать», — приводят «Невские новости» словам одного из пассажиров.

Другие заявили, что не видят в повышении цен ничего страшного, так как используют проездные, что позволяет им сильно экономить на метро.

«Я использую «Подорожник», чтобы экономить, и плачу неполную стоимость. Насколько я понимаю, вырастет цена для тех, кто каждый раз покупает жетоны. Без метро сейчас я не могу представить свою жизнь, зачем мне от него отказываться?», — рассказала опрошенная девушка.

В целом петербуржцев согласились с тем, что подорожание не ударит по их кошельку, а метро является незаменимым общественным транспортом, которым они пользуются каждый день.

Причиной призывов к бойкоту стало запланированное повышение цен на проезд в петербургском метро с 45 до 55 рублей. Отметим, что по сравнению с другими городами мира, стоимость проезда в Санкт-Петербурге остается невысокой. Например, в Париже самый дешевый разовый билет будет стоить 1,70 евро, а Лондоне – от 2,50 до 5 фунтов стерлингов. Цена на проезд в Петербурге не повышались уже долгое время и руководства метро не иного выхода, кроме как поднять тарифы, чтобы продолжить обеспечивать горожан качественным сервисом.