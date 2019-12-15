Путин обратился с приветствием к участникам петербургского фестиваля «Площадь искусств»

Санкт-Петербург, 15 декабря. Российский президент Владимир Путин назвал XX международного зимнего фестиваль «Площадь искусств», который открывается в субботу в Санкт-Петербурге, одним из самых главных праздничных событий зимнего театрально-концертного сезона страны. Об этом российский президент заявил в приветствии участникам, организаторам и гостям мероприятия. Текст обращения российского лидера опубликован на сайте Кремля.

По словам Путина, фестиваль «Площадь искусств» известен радушием и гостеприимством. Он отметил, что именно благодаря этому мероприятию в Санкт-Петербурге создается особая предновогодняя атмосфера.

«И конечно, отмечу, что грандиозным, непреходящим успехом этот замечательный проект во многом обязан своему создателю и вдохновителю, подлинному творцу и подвижнику Юрию Хатуевичу Темирканову, который делает нашу жизнь духовно богаче и интереснее», — подчеркнул президент.

Напомним, что фестиваль «Площадь искусств» проходит в Санкт-Петербурге с 1999 года. Свое название он получил в честь одноименной площади, на которой располагается здание Филармонии.