Стало известно название конечной станции «зеленой» ветки петербургского метро

Санкт-Петербург, 14 декабря. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла решение относительно названия конечной станции «зеленой» ветки метро. Сейчас оно ожидает подписи губернатора.

На заседании Топонимической комиссии было принято решение назвать конечную станцию «Каменкой». Первоначальный вариант названия был «Зоопарк», однако комиссия приняла иное решение.

Другими вариантами названия были «Планерная» и «Шуваловский проспект». Их отвергли из-за неточности. Свое окончательное название станция получила в честь реки «Каменки» которая течет поблизости.

Чтобы решение вступило в силу, необходима подпись губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее ФАН писал о том, что в Санкт-Петербурге появится кольцевая линия. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Самборский.

Новую ветку проложат на участке от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова» и от «Улицы Дыбенко» до Кудрово. Самборский отметил, что работа над проектом начнется в 2021 году. Завершить строительство планируется в 2031 году. На проектные работы заложено около миллиарда рублей.