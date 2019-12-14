Беглов поприветствовал петербуржцев на Рождественской ярмарке

Москва, 14 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поприветствовал гостей и жителей Санкт-Петербурга на Рождественской ярмарке.

Центральная праздничная ярмарка города открылась на Манежной площади. Глава Северной столицы обратился к гостям с приветственным словом. Он выразил надежду на то, что ярмарка понравилась всем, и пригласил на сцену петербургских художников, которые работали над декорациями. Об этом пишут «Невские новости».

«Я думаю, что это очень важно, когда мы даем возможность нашей молодежи устраивать такие праздники. Во всех отношениях: спортивные, ярмарки или какие-то другие», — сказал Беглов.

Он также заметил, что молодое поколение является основой Петербурга.

«Это люди, которые любят наш город и стараются как-то его украсить. Я хочу сказать им огромное спасибо», — отметил губернатор, предложив рассмотреть «Елку желаний».

Градоначальник рассказал петербуржцам, что 20 декабря в городе зажгутся все елки.