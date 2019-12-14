Соседи рассказали о петербурженке, чуть не выбросившей ребенка в окно

Санкт-Петербург, 14 декабря. Соседи рассказали подробности инцидента с петербурженкой, которая чуть было не выбросила с пятого этажа двухлетнюю дочь. Очевидцы рассказали, что женщина вела себя очень эмоционально.

Инцидент произошел в субботу около 07.00 утра в Рыбацком. Правоохранителям поступил сигнал, что женщина с ребенком на руках выбрасывает вещи из окна пятого этажа. На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели натянули страховочный тент под окнами квартиры, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств смягчить падение ребенка. Однако участковому удалось проникнуть в квартиру и забрать испуганного ребенка из рук петербурженки. Стоит отметить, что в квартире находился еще один ребенок, 12-летний сын женщины. Женщина заявляла, что хочет «сделать ребенка ангелом».

«Она переехала, наверное, два года. Мы так не общались с этой девушкой. Я так и не поняла, она замужем или не замужем. Я видела ее одну, ребенка родила. Ну, и мальчишка там первый бегает, поднимается в школу, видимо», ― рассказала соседка в комментарии Пятому каналу.

Еще одна жительница дома № 41 на Караваевской улице отметила, что утром перед происшествием слышала в соседней квартире шум и плач ребенка. Затем к дому подъехали экстренные службы. Женщина не открывала дверь участковому и постоянно кричала.

«Участковый, по-моему, сказал, что, когда ее поймали, она сказала: «Я в рай хочу!» — добавила собеседница.

Другие же соседи признались, что прежде не замечали за женщиной ничего странного. Случившиеся их шокировало. Женщину направили в медучреждение. Дети были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.