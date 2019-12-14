Матвиенко отметила, что многие инициативы ЗакСа Петербурга стали внедрять по всей России

Санкт-Петербург, 14 декабря. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила Законодательное собрание Санкт-Петербурга с 25-летним юбилеем.
Торжественное заседание законодательного органа прошло в Мариинском дворце 14 декабря. На нем присутствовала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.
«Я искренне поздравляю от души с первым знаковым юбилеем. Поручение от Путина: он просил передать самые лучшие пожелания ЗакСу. И вспомнил те трудные 90-е годы, когда были жаркие споры, но каждый депутат внес вклад», — сказала Матвиенко.
Она обратила особое внимание на то, что 25-летний юбилей — срок, конечно, небольшой, но за этот период удалось сделать многое. По словам Валентины Матвиенко, важно по достоинству оценивать работу петербургского парламента, который разработал «законодательство для новой политической, экономической и социальной формации».
Председатель Совфеда рассказала, что удалось создать лучшую в стране законодательную базу для поддержания инвестиционного климата. Она напомнила про «Пулково», ЗСД и «Лахта-Центр». Эти проекты, по словам Матвиенко, не удалось бы реализовать без привлечения инвестиций.
Матвиенко назвала городской ЗакС передовым парламентом, многие инициативы которого стали внедряться по всей России, пишут «Невские новости».
«К петербургскому парламенту всегда прислушиваются, потому что он имеет лицо, он авторитетен. Хочу пожелать всего самого хорошего в вашей деятельности. Красуйся, град Петров, неколебимо, как Россия!» — резюмировала она.