Матвиенко отметила, что многие инициативы ЗакСа Петербурга стали внедрять по всей России

Санкт-Петербург, 14 декабря. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила Законодательное собрание Санкт-Петербурга с 25-летним юбилеем.

Торжественное заседание законодательного органа прошло в Мариинском дворце 14 декабря. На нем присутствовала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

«Я искренне поздравляю от души с первым знаковым юбилеем. Поручение от Путина: он просил передать самые лучшие пожелания ЗакСу. И вспомнил те трудные 90-е годы, когда были жаркие споры, но каждый депутат внес вклад», — сказала Матвиенко.

Она обратила особое внимание на то, что 25-летний юбилей — срок, конечно, небольшой, но за этот период удалось сделать многое. По словам Валентины Матвиенко, важно по достоинству оценивать работу петербургского парламента, который разработал «законодательство для новой политической, экономической и социальной формации».

Председатель Совфеда рассказала, что удалось создать лучшую в стране законодательную базу для поддержания инвестиционного климата. Она напомнила про «Пулково», ЗСД и «Лахта-Центр». Эти проекты, по словам Матвиенко, не удалось бы реализовать без привлечения инвестиций.

Матвиенко назвала городской ЗакС передовым парламентом, многие инициативы которого стали внедряться по всей России, пишут «Невские новости».