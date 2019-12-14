Беглов призвал петербургский ЗакС делать для горожан все возможное и невозможное

Санкт-Петербург, 14 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил городской ЗакС с 25-летием и призвал депутатов принимать решения в пользу петербуржцев, делая для них «все возможное и невозможное». Градоначальник выступил на торжественном заседании в Мариинском дворце.

14 декабря Законодательному собранию Петербурга исполнилось 25 лет. Беглов поздравил парламент с круглой датой и напомнил, что ЗакС сыграл важную роль в развитии города.

«25 лет назад реально заработала система разделения властей. Законодательство уберегло от поспешных и неверных шагов. Петербург совершил настоящее восхождение», — цитирует Беглова агентство «Невские новости».

Губернатор сравнил увеличившиеся по сравнению с 25-летней давностью (400 долларов) расходы на душу населения (2 151 доллар в 2019 году) и перечислил наиболее яркие достижения города за прошедший период.

Говоря о них, Беглов упомянул стадион «Газпром Арена», магистраль Западный скоростной диаметр, новый терминал аэропорта «Пулково», Арбитражный и Верховный суды, Музей блокады, арт-парк и проведение мирового первенства по футболу.

Отдельную благодарность за развитие города губернатор выразил президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что с появлением службы социальных участковых и поддержкой молодежи и молодых семей со стороны властей в Петербурге вырос уровень социальных гарантий.

Также Беглов поблагодарил депутатов, вместе с которыми он сам ведет работу на благо города, заметив, что возникающие периодически дискуссии с парламентариями являются нормальной рабочей ситуацией.

«Решение всегда должно быть принято в пользу петербуржцев. У нас общая цель — изменить к лучшему жизнь людей. Эта цель выше любых антипатий и политических разногласий. Давайте вместе сделаем все возможное и невозможное!» — подытожил глава города.

Ранее губернатор Петербурга сообщил, когда молодые семьи получат квартиры в центре города.