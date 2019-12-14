Петербургские коммунальщики расчищают улицы после обильного снегопада

Санкт-Петербург, 14 декабря. Коммунальные службы Петербурга вывели на улицы города снегоуборочную технику после снегопада, который обрушился на Северную столицу в субботу.

Несмотря на то, что осадки продолжали не долго, они были довольно обильными, поэтому помощь дворников и спецтехники оказалась как нельзя кстати. Комитет по благоустройству Петербурга разместил интерактивную карту, по которой можно в реальном времени следить за перемещением снегоуборщиков, сообщает портал «Невские новости».

Отметим, что снегопад начался еще ночью. Коммунальщики Петербурга не бездействовали, положившись на теплую зиму, и сразу принялись за работу. Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что город не может позволить себе ожидать окончания снегопада, чтобы убрать улицы и дороги. Именно поэтому, по его словам, коммунальные службы работают и во время выпадения осадков.

Согласно данным «Гисметео», в настоящее время в Петербурге 1 градус тепла, осадков не наблюдается. В воскресенье в городе на Неве ожидается от нуля до плюс 1 градуса, возможен снег и дождь.