Коммунальщики в Красносельском районе очищают дворы от снега в две смены

Санкт-Петербург, 14 декабря. Сотрудники петербургских коммунальных служб в две смены убирают дворы домов от снега в Красносельском районе. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Особое внимание уделяется площадкам у парадных и остановок, также сотрудники коммунальных служб очищают от снега внутриквартальные территории и улично-дорожной сети, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что дорожные службы Петербурга 14 декабря оперативно вывели технику на дороги и улицы для уборки от снега.