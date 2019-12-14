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Участковый помешал обезумевшей матери выбросить ребенка из окна квартиры в Петербурге

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Участковый помешал обезумевшей матери выбросить ребенка из окна квартиры в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 декабря. В Рыбацком участковый предотвратил трагедию, в результате которой мог пострадать ребенок. Обезумевшая мать, пыталась выбросить своего ребенка из окна квартиры по улице Карачаевская в Петербурге. По данным ГУ МВД по Северной столице, инцидент произошел в районе 7.00.

Правоохранителям поступил сигнал, что женщина с ребенком на руках, выбрасывать вещи из окна пятого этажа. На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели натянули страховочный тент под окнами квартиры, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств смягчить падение ребенка.

В это время участковый при содействии сотрудников МЧС пробрался в квартиру и забрал испуганного ребенка из рук петербурженки. Стоит отметить, что в квартире находился еще один ребенок, 12-летний сын женщины.

Детей отправили в больницу, их здоровью ничего не угрожает. Обезумевшую женщину с истерикой также направили в медучреждение.

 

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